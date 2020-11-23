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Voleybol
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 10:55 | Son Güncelleme:

Efeler Ligi'nde 17. hafta maçları yarın başlıyor!

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Efeler Ligi'nde 17. hafta maçları yarın başlıyor!
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligde 17. haftanın programı şöyle:

Yarın:
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Haldun Alagaş)
17.30 Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

25 Kasım Çarşamba:
16.00 Arkasspor-Afyon Belediye Yüntaş (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
19.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (Başkent)

Not: Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Solhanspor ve Haliliye Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Efeler Liginde 17. hafta maçları yarın başlıyor

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