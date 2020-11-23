Efeler Ligi'nde 17. hafta maçları yarın başlıyor!
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
Ligde 17. haftanın programı şöyle:
Yarın:
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol (Haldun Alagaş)
17.30 Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
25 Kasım Çarşamba:
16.00 Arkasspor-Afyon Belediye Yüntaş (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
19.00 Halkbank-Ziraat Bankkart (Başkent)
Not: Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Solhanspor ve Haliliye Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
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