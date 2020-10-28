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GeriVoleybol Efeler Ligi'nde 12. hafta toplu sonuçları
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 22:19 | Son Güncelleme:

Efeler Ligi'nde 12. hafta toplu sonuçları

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Efeler Ligi'nde 12. hafta toplu sonuçları
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. hafta maçları yapıldı.

Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart, Sorgun Belediyespor-Solhanspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Ligin 12. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Arhavi Voleybol-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Altekma-Halkbank: 3-2
Spor Toto-Haliliye Belediyespor: 3-0
Tokat Belediye Plevne-Afyon Belediye Yüntaş: 3-1
İnegöl Belediyespor-Arkas Spor: 0-3

Efeler Liginde 12. hafta toplu sonuçları

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