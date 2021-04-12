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GeriVoleybol Efeler Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinin ilk maçını Galatasaray HDI sigorta kazandı
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 12.04.2021 - 17:31 | Son Güncelleme:

Efeler Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinin ilk maçını Galatasaray HDI sigorta kazandı

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Efeler Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinin ilk maçını Galatasaray HDI sigorta kazandı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 3'üncülük mücadelesinin ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Arkas Spor'u 3-0 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop

Hakemler: Burhan İlhan, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Blankenau, Burak Güngör, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Bravo, Mirza Lagumdzija, Mustafa Koç, Winkelmuller, Çağatay Durmaz)

Galatasaray HDI Sigorta: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Berezhko, Doğukan Ulu, Torres, Melih Sıratça (Burak Mert, Onurcan Çakır, Ertuğrul Gazi Metin)

Setler: 23-25, 23-25, 26-28

Süre: 90 dakika (24, 28, 38)

Serinin ikinci maçı 15 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Efeler Ligi play-off 3üncülük mücadelesinin ilk maçını Galatasaray HDI sigorta kazandı

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