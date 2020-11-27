Efeler Ligi maçları CANLI YAYINLA Misli.com'da! Sadece mobil aplikasyonlarda...

Efeler Ligi'nde heyecan, 18. hafta maçlarıyla yarın kaldığı yerden devam edecek.

Kadınlar'da Sultanlar Ligi'nin isim sponsoru Misli.com, Avrupa'nın en gözde voleybol ligini canlı yayınlarla sizlere ulaştırırken, yarından itibaren Efeler Ligi'ni de yayınlamaya başlayacak!

EFELER LİGİ CANLI YAYINLA MİSLİ.COM'DA!

İlk 17 hafta sonunda Fenerbahçe HDI Sigorta'nın 42 puanla lider olduğu Efeler Ligi'nde heyecan, 18. hafta maçlarıyla yarın devam edecek.

İşte program...

15.00 Ziraat Bankkart - Arkas Spor

15.00 Solhanspor - Halkbank (Misli.com'da)

15.00 Altekma - Galatasaray HDI Sigorta (Misli.com'da)

16.00 Sorgun Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Misli.com'da)

Sultanlar Ligi'nde olduğu gibi, artık Efeler Ligi'nde de tüm maçları canlı olarak Misli.com'dan izleyebileceksiniz!

Sadece Misli.com'un Android ve iOS aplikasyonlarında...

Hem maçları CANLI İZLE, hem de İDDAA keyfini doyasıya yaşa!