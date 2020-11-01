Efeler Ligi | Arhavi Voleybol 0-3 Altekma
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta maçında Altekma, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.
Salon: Arhavi
Hakemler: Hüseyin Kamber, Mustafa Demir
Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Yasin Akgül (Oğuzhan Altıntaş, Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Rıdvan Sağlık, Seymen Şenyüzlü)
Altekma: Yunus Emre Tayaz, Hugo, Oğuzhan Tarakçı, Buculjevic, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Kaan Gürbüz, Cansın Çınar, Hamit Yüksel Mandıracı, Berkant Mit)
Setler: 21-25, 21-25, 13-25
Süre: 81 dakika (29, 30, 22)
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