MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Voleybol HaberleriEfeler Ligi | Arhavi Voleybol 0-3 Altekma
GeriVoleybol Efeler Ligi | Arhavi Voleybol 0-3 Altekma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Voleybol
AA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 15:20 | Son Güncelleme:

Efeler Ligi | Arhavi Voleybol 0-3 Altekma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Efeler Ligi | Arhavi Voleybol 0-3 Altekma
Abone Olgoogle-news

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 13. hafta maçında Altekma, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.

Salon: Arhavi

Hakemler: Hüseyin Kamber, Mustafa Demir

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Yasin Akgül (Oğuzhan Altıntaş, Cengiz Tuna İnanç, Baran Yılmaz, Fahri Saraç, Hüseyin Baykal, Rıdvan Sağlık, Seymen Şenyüzlü)

Altekma: Yunus Emre Tayaz, Hugo, Oğuzhan Tarakçı, Buculjevic, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Kaan Gürbüz, Cansın Çınar, Hamit Yüksel Mandıracı, Berkant Mit)

Setler: 21-25, 21-25, 13-25

Süre: 81 dakika (29, 30, 22)

Efeler Ligi | Arhavi Voleybol 0-3 Altekma

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle