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Voleybol
AA
Haber Giriş: 28.10.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

Efeler Ligi | Altekma 3-2 Halkbank

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Efeler Ligi | Altekma 3-2 Halkbank
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta mücadelesinde Altekma, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Turgut Uzunçakmak

Altekma: Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu, Ahmet Tümer, Buculjevic (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Berkant Mit, Hamit Yüksel Mandıracı)

Halkbank: Berger, Faik Samet Güneş, Hernandez, Efe Bayram, Oğuzhan Karasu, Walsh (Volkan Döne, Caner Ergül, Gökhan Gökgöz, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Aslan Ekşi)

Setler: 19-25, 25-23, 20-25, 25-21, 15-11

Süre: 140 dakika (28, 33, 27, 33, 19)  

Efeler Ligi | Altekma 3-2 Halkbank

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