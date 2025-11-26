×
Efeler derbisi Galatasaray'ın!

Güncelleme Tarihi:

#Efeler Ligi#Fenerbahçe#Galatasaray
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 22:08

Galatasaray HDI Sigorta, SMS Grup Efeler Ligi’nin 5. hafta derbi karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana’yı 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi 6. hafta maçında sahasında ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta’ya 25-22, 22-25, 21-25, 25-17 ve 16-18 setlerle 3-2 mağlup oldu.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, Onur Coşkun

Fenerbahçe: Kaan Gürbüz, Barthelemy, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Ngapeth, Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Galvez

Galatasaray: Jaeschke, Hasan Yeşilbudak (L), Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Maar, Caner Ergül (L), Doğukan Ulu, Can Koç

Setler: 25-22, 22-25, 21-25, 25-17, 16-18

Süre: 2 saat 27 dakika

