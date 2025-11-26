Efeler derbisi Galatasaray'ın!

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Medicana, Efeler Ligi 6. hafta maçında sahasında ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta’ya 25-22, 22-25, 21-25, 25-17 ve 16-18 setlerle 3-2 mağlup oldu.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ozan Çagı Sarıkaya, Onur Coşkun
Fenerbahçe: Kaan Gürbüz, Barthelemy, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Ngapeth, Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Galvez
Galatasaray: Jaeschke, Hasan Yeşilbudak (L), Ahmet Tümer, Patry, Arslan Ekşi, Maar, Caner Ergül (L), Doğukan Ulu, Can Koç
Setler: 25-22, 22-25, 21-25, 25-17, 16-18
Süre: 2 saat 27 dakika