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Efecan Karaca transferinde görüşmeler tıkandı! Fenerbahçe ve Alanyaspor...

#Transfer#Fenerbahçe#Efecan Karaca
Efecan Karaca transferinde görüşmeler tıkandı Fenerbahçe ve Alanyaspor...

Alanyaspor peşinatı yüksek tutarken, Fenerbahçe'nin taksit talebi sonrası taraflar anlaşamadı.

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F.Bahçe'de gündemin 1. maddesine oturan Efecan Karaca'nın transferi maddi anlaşmazlık nedeniyle dün gece tıkandı.

Sinan Gümüş’ün Antalya’yı istemesi üzerine sadece para üzerine yürütülen görüşmelerde Alanya'nıh peşinatı yüksek tutması, F.Bahçe'nin ise ödemeyi taksitlendirmek istemesi üzerine transfer görüşmesi kapandı.

Futbolcu ile görüşmeleri olumlu geçen Fenerbahçe’nin Efecan Karaca’yı sezon sonu bonservissiz almak istediği öğrenilirken Alanyaspor’un futbolcuya yeni sözleme için ön protokol imzalattığı iddia edildi. Bu arada daha önce Trabzonspor transferi son anda gerçekleşmeyen Efecan’ın Fenerbahçe transferimin de son anda yaşananlar yüzünden iptaline çok üzüldüğü öğrenildi.

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FARIOLI GİTSİN İSTEMİYOR

Alanya Teknik Direktörü Farioli de geçtiğimiz günlerde 32 yaşındaki oyuncunun ayrılmasını istemediini "Efecan, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli" sözleriyle ifade etmişti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Efecan Karaca

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