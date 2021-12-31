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Efecan Karaca adım adım Trabzonspor'a! Son teklif: Yusuf Sarı + 400 bin Euro

#Transfer#Trabzonspor#Efecan Karaca
Efecan Karaca adım adım Trabzonspora Son teklif: Yusuf Sarı + 400 bin Euro

Trabzonspor Efecan Karaca transferinde mutlu sona ulaşıyor. 1 milyon Euro isteyen Alanyaspor'a Yusuf Sarı ve 400 bin Euro teklif eden Bordo-mavili kulübün beklemeye geçtiği belirtildi. Alanyaspor ile Yusuf Sarı anlaşırsa transfer gerçekleşecek.

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Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho'nun yerine başlayan arayış sona ermek üzere. Bordo-mavililer uzun zamandır transferine çaba sarfettikleri Efecan Karaca için Aytemiz Alanyaspor'a son teklifini sundu ve beklemeye başladı.

İki taraf arasında yapılan ilk görüşmede Efecan için 1 milyon Euro bonservis bedeli istenmişti. Sabah'ın haberine göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldız için takas artı para formülü üzerinde duran Trabzonspor, Yusuf Sarı ve 400 bin Euro önerdi. Oyuncunun da alacaklarını bırakabileceğini belirtmesi Bordo- mavililerin elini güçlendiren bir başka faktör oldu. Alanyaspor'un da Yusuf Sarı ile görüştüğü ve tarafların anlaşması durumunda transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.

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#Transfer#Trabzonspor#Efecan Karaca

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