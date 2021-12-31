Efecan Karaca adım adım Trabzonspor'a! Son teklif: Yusuf Sarı + 400 bin Euro

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Trabzonspor'da sezonu kapatan Gervinho'nun yerine başlayan arayış sona ermek üzere. Bordo-mavililer uzun zamandır transferine çaba sarfettikleri Efecan Karaca için Aytemiz Alanyaspor'a son teklifini sundu ve beklemeye başladı.

İki taraf arasında yapılan ilk görüşmede Efecan için 1 milyon Euro bonservis bedeli istenmişti. Sabah'ın haberine göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki yıldız için takas artı para formülü üzerinde duran Trabzonspor, Yusuf Sarı ve 400 bin Euro önerdi. Oyuncunun da alacaklarını bırakabileceğini belirtmesi Bordo- mavililerin elini güçlendiren bir başka faktör oldu. Alanyaspor'un da Yusuf Sarı ile görüştüğü ve tarafların anlaşması durumunda transferin gerçekleşebileceği ifade edildi.