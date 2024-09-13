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Efe Aydan, TBF Başkanlığına aday oldu

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#TBF#Efe Aydan#Sporanasayfa
Efe Aydan, TBF Başkanlığına aday oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 15:06

Eski milli basketbolcu Efe Aydan, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

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Milli takım formasını 250'den fazla kez giyen Aydan, 8 Ekim 2024'te gerçekleştirilecek seçimlerde aday olduğunu duyurdu.Türk basketbolunun özellikle son 10 yılda dünya sıralamasında gerilediğini belirten Efe Aydan, şunları kaydetti:

"Türk halkına açık çağrımızdır; basketbolumuzu dünya sıralamasında hak ettiği yere getirmek için ekibim ve ben Türkiye Basketbol Federasyonunda göreve talibiz. Milli sporcu olarak, basketbolda dünya sıralamasında erkek takımımızı 27'nci sıraya düşüren, kadın basketbolunu yok sayan mevcut federasyonun yanlış politikaları bizi sorumluluğu ele almaya yönlendirdi. Değerli basın mensupları, sizleri 16 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da saat 11.00'de Türkiye Spor Yazarları Derneği'nde düzenleyeceğimiz basın toplantısına davet ediyorum. Saygılarımla."

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#TBF#Efe Aydan#Sporanasayfa

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