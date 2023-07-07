Edwin van der Sar yoğun bakıma alındı

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Hollanda ekibi Ajax, geride kalan sezon sonunda sportif direktörlük görevini bırakan efsane kalecisi Edwin van der Sar'ın tatilde beyin kanaması geçirdiğini ve yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Hırvatistan'ın Split şehrinde tatil yaparken rahatsızlanan Manchester United efsanesinin helikopterle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındığı ifade edildi.

52 yaşındaki efsane için eski kulüplerinden ve futbol dünyasından geçmiş olsun mesajları paylaşıldı.