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Edvin Kuc: 'Türkiye’deki oyuncuların kalitesini tartışmaya gerek yok'

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#Karadağ#Milli Takım#Edvin Kuc
Edvin Kuc: Türkiye’deki oyuncuların kalitesini tartışmaya gerek yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 20:10

Karadağ Milli Takımı ve Neftçi Bakü oyuncusu Edvin Kuc, gruptaki kötü gidişatlarını Türkiye maçıyla sona erdirmek istediklerini söyledi

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında yarın Samsun'da Türkiye’ye konuk olacak Karadağ’da Neftçi Bakü oyuncusu Edvin Kuc, basın toplantısı düzenledi.

Samsun’da 19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kuc, gruptaki kötü gidişlerini bu maçta sonlandırmak istediklerini ifade etti.

Türkiye’yi deplasmanda yenerek kötü gidişe ‘dur’ demek istediklerini ifade eden Edvin Kuc, “Türk taraftarının ne kadar ateşli olduğunu herkes biliyor. İnşallah yarın stat dolu olur. Bizim bu kötü gidişatımızın biteceği bir maç olur. Bizim için sadece kötü başlangıcı değiştirmeyi hedefliyoruz. 2 maçı kaybettik ama bazı eksikliklerimiz var. İnşallah yarın eksiklerimizle beraber güzel bir sonuç çıkarmayı umut ediyorum. Türkiye’deki oyuncuların kalitesini tartışmaya gerek yok. Böyle bir atmosferde bazı eksikliklerimize rağmen iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz” dedi.

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#Karadağ#Milli Takım#Edvin Kuc

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