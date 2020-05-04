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GeriFutbol Eduardo Berizzo, 3 aylık maaşında %50 indirime gitti!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 11:43,Son Güncelleme:

Eduardo Berizzo, 3 aylık maaşında %50 indirime gitti!

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Eduardo Berizzo, 3 aylık maaşında %50 indirime gitti!
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Paraguay Milli Takımı'nın teknik direktörü Eduardo Berizzo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisan, mayıs ve haziran aylarında alacağı maaşın yüzde 50'sinin kesilmesini kabul etti.

Paraguay Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Berizzo ve teknik ekibin salgın nedeniyle oluşan ekonomik problemlerden dolayı 3 aylık maaşlarının yüzde 50'sinin kesilmesini kabul ettiği duyuruldu.

50 yaşındaki Arjantinli Berizzo, daha önce İspanya'nın Athletic Bilbao, Sevilla ve Celta Vigo takımlarını çalıştırmıştı.

Eduardo Berizzo, 3 aylık maaşında %50 indirime gitti

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