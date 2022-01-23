Edin Visca'dan Trabzonspor itirafı! 'Yıllardır beni istiyorlardı'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçı sonrası isyan bayrağını çekti Çevik kuvvet devreye girdi ve...Galatasaray taraftarı Trabzonspor maçı sonrası isyan bayrağını çekti! Çevik kuvvet devreye girdi ve...#Galatasaray
Galatasaray-Trabzonspor maçında büyük tartışma Benzer pozisyonlar, 2 farklı karar ve taraftarlardan tepki...Galatasaray-Trabzonspor maçında büyük tartışma! Benzer pozisyonlar, 2 farklı karar ve taraftarlardan tepki...#Galatasaray
Tablo geldi... Bakan Koca uyarıları peş peşe sıraladıTablo geldi... Bakan Koca uyarıları peş peşe sıraladı#Koronavirüs
Vali Yerlikaya duyurdu İstanbulda kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağıVali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da kar nedeniyle kurye ve motosiklet yasağı#Motosiklet
Trabzonspor, Galatasarayı son dakikalarda devirdiTrabzonspor, Galatasaray'ı son dakikalarda devirdi! #Galatasaray
KKTC’de oy sayım işlemi başladı İlk sonuçlar geldi...KKTC’de oy sayım işlemi başladı! İlk sonuçlar geldi...#KKTC
Fenerbahçe, Allahyar için Hull Cityle anlaştı İşte bonservis bedeliFenerbahçe, Allahyar için Hull City'le anlaştı! İşte bonservis bedeli#Transfer
Galatasaray için tehlike çanları çalıyor Düşme hattına yaklaştıGalatasaray için tehlike çanları çalıyor! Düşme hattına yaklaştı#Galatasaray
Ermenistanda deprem... İstifa ettiErmenistan'da deprem... İstifa etti#Ermenistan
Karayolları kapalı yolları duyurdu Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldıKarayolları kapalı yolları duyurdu! Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı#Anadolu Otoyolu
3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yürek yakan an: Aşkım, ne olur ses ver3 kişinin öldüğü otobüs kazasında yürek yakan an: 'Aşkım, ne olur ses ver'#Kuzey Çevre Otoyolu
İntihar denmişti Annesi korkunç gerçeği itiraf ettiİntihar denmişti! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti#İntihar
İrem Dericinin kar çilesi Yolda kaldı, konser iptal oldu... Psikolojim bozulduİrem Derici'nin kar çilesi! Yolda kaldı, konser iptal oldu... 'Psikolojim bozuldu'#İrem Derici
Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı geldiMeteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi#İstanbul
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Edin Visca'dan Trabzonspor itirafı! 'Yıllardır beni istiyorlardı'

#Trabzonspor#Edin Visca#Süper Lig
Edin Viscadan Trabzonspor itirafı Yıllardır beni istiyorlardı

Trabzonspor adına ilk golünü Galatasaray deplasmanında atan ve takımına şampiyonluk yolunda çok kritik bir 3 puan kazandıran Edin Visca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Edin Visca, Galatasaray'a karşı aldıkları 2-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Visca'nın açıklamaları şu şekilde;

"Müthiş geri dönüş yaptık. İlk 45 dakikada çözemedik. Bİrkaç basit top kaybettik. 1-0 geri düştük. İkinci devre arasında bizimle konuştu. Kenarlardan 2'ye 1, 3'e 2 yapmamızı istedi. Zamanlamalar ve doğru pozisyonlar önemli. Uğurcan sezonun en iyi 2 kurtarışını yaptı ve maçı geri çevirdik. Çok mutluyum. Trabzonspor camiası, beni yıllardır istiyordu. Onlara bu golü armağan ediyorum."

"Her zaman takım için en fazlasını yapmak, yardım etmek istiyorum; gol, asist, defansa yardım etmek. Çok önemli bir goldü. Herkes bugün çok savaştı. İnandık. Dün de, bugün de konuştuk. 3 puanı çok istedik. 1-0 geri düştük ama bu maçı çevirdik. Bizim gücümüzü, kalitemizi gösterdik."

Haberin Devamı

"Trabzonspor beni ilk günden itibaren beni çok güzel karşıladı. Bu güzel ortama inanamadım. Şimdi sıra sahada iş yapmak demiştim. Uzun bir yolumuz var daha. 15 maç daha var. Önemli bir maç kazandık. Birkaç gün dinleneceğiz ve sonra hedefe odaklanacağız. Ciddi ve beraberce hedeflerimize koşacağız."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Edin Visca#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe