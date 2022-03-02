Edin Visca Trabzonspor'da da durdurulamıyor! Son 6 maçta...

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Antalyaspor karşısında Trabzonspor, 12. dakikada Edin Visca’nın golüyle öne geçerken, bu gol aynı zamanda Boşnak yıldızın son 6 karşılaşmadaki 6. golü anlamına geliyordu. Süper Lig’de art arda Galatasaray, Kasımpaşa, Konyaspor ve Kayserispor maçlarındaki golleriyle direkt olarak 8 puan kazandıran yıldız futbolcu, Türkiye Kupası’nın çeyrek final buluşmasında da attığı golle kilidi açan isim olmayı başardı.

Edin Visca, attığı bu golle mücadele ettiği son 7 sezon içerisinde 6. kez tüm kulvarlarda toplamda 10 gol barajını geçmeyi başardı. Bordo mavili futbolcu sadece geçen sezon 6 golde kalmıştı. Visca, bu sezon Süper Lig’de 9, kupada ise 1 gol atarken, yaptığı 8 asistle de toplamda 18 gole direkt katkı sağlamış oldu.