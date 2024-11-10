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Edin Visca, Süper Lig tarihine geçti!

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Trabzonspor#Visca
Edin Visca, Süper Lig tarihine geçti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 07:00

Trabzospor'un Boşnak yıldızı Edinb Visca, Rizespor kaşrısında tarihe geçti.

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Trabzonsporlu Edin Visca dün 23. dakikada fileleri havalandırırken Süper Lig kariyerinde 100. golünü kaydetti. Boşnak yıldız Alex, Boliç, Nobre ve Kona’dan sonra bunu başaran 5. yabancı oyuncu oldu.

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6 DAKİKA 19 SANİYELİK İNCELEME

Karadeniz derbisinde Rizespor 1-0 gerideyken 45+1’de Varesanovic ile durumu 1-1 yaptı. Bu pozisyonun ardından VAR’da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu ile konuşan hakem Zorbay Küçük 6 dakika 19 saniye süren incelemenin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

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#Süper Lig#Trabzonspor#Visca

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