Edin Visca, Süper Lig tarihine geçti!

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Trabzonsporlu Edin Visca dün 23. dakikada fileleri havalandırırken Süper Lig kariyerinde 100. golünü kaydetti. Boşnak yıldız Alex, Boliç, Nobre ve Kona’dan sonra bunu başaran 5. yabancı oyuncu oldu.

6 DAKİKA 19 SANİYELİK İNCELEME

Karadeniz derbisinde Rizespor 1-0 gerideyken 45+1’de Varesanovic ile durumu 1-1 yaptı. Bu pozisyonun ardından VAR’da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu ile konuşan hakem Zorbay Küçük 6 dakika 19 saniye süren incelemenin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.