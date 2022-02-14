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Edin Visca maliyetinin büyük kısmını karşıladı

#Trabzonspor#Edin Visca#Süper Lig
Edin Visca maliyetinin büyük kısmını karşıladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25’inci haftasında İttifak Holding Konyaspor’u 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da galibiyetin mimarı Edin Visca, 3 yıl aradan sonra bir ilki başardı. Visca, 2018-19 sezonu ocak ayından bu yana ilk kez, üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmış oldu.

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Ligde bu sezon şampiyonluğun güçlü adayları Trabzonspor ile İttifak Holding Konyaspor’un düellosuna bordo-mavililerin devre arası transferi Edin Visca golleriyle damgasını vurdu. 3 buçuk yılı bulan çabaların sonunda devre arasında Medipol Başakşehir’den transfer edilen yıldız oyuncu karşılaşmada attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

PUCHACZ KRAMPONUNU ÖPTÜ

Maç bitiminde takım arkadaşlarıyla birlikte kolbastı şova katılan ve galibiyetin tadını çıkaran Visca’ya, Puchacz ilginç bir şekilde teşekkür etti. Devre arasında transfer edilen, takıma çabuk adapte olarak kadro şansı bulan Tymoteusz Puchacz, 3 puanın sevinciyle galibiyetin mimarı Visca’nın sağ kramponunu öptü. İkilinin renkli görüntüleri ve Puchacz’ın samimi tavrı taraftarın beğenisini topladı.

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3 YIL ARADAN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Karşılaşmanın 13’üncü dakikasında Cornelius, 67’nci dakikasında Nwakaeme’nin asistlerinde topu sol ayağıyla filelere gönderen Boşnak yıldız, şampiyonluk yarışındaki takımına 3 maçta 9 puan kazandırdı. Trabzonspor’un 23’üncü haftada Galatasaray’a karşı 2-1, 24’üncü hafta müsabakası olan Kasımpaşa’ya karşı 1-0 galip geldiği maçlarda 1’er golü bulunan Visca, Konyaspor karşısında da fileleri havalandırarak 3 yıl aradan sonra bir ilki başardı. Bordo mavili formayla çıktığı 5 maçta 4 gol atan Visca, tüm gollerini son 3 maçta kaydederek Başakşehir’de oynadığı dönem olan 2019 yılından sonra ilk kez üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmayı başardı. Visca, 2018-19 sezonu Ocak ayından bu yana ilk kez, üst üste 3 maçta rakip fileleri havalandırmış oldu.

EN FAZLA GOL ATTIĞI İKİNCİ TAKIM

Visca’nın Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım 9 golle Kasımpaşa iken, en çok gol attığı ikinci takım ise dün akşam itibarıyla 7 golle Konyaspor oldu. Ayrıca Süper Lig'de oynadığı son üç maçta çektiği altı şutun tamamında isabet sağlayan Visca, Başakşehir’de forma giyerken 2020 yılı ekim ayında oynanan Antalyaspor müsabakasından bu yana ilk kez bir lig karşılaşmasında 2 gol birden kaydetti.

VISCA PARASINI ŞİMDİDEN ÇIKARDI

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Çıktığı son 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan bordo-mavililerin kasasına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maç başına 2 milyon 700 bin TL, toplamda ise 8 milyon 100 bin TL aktarıldı. Trabzonspor’la 3 buçuk yıllık sözleşmesi bulunan ve 2021-22 Ahmet Çalık sezonunun ikinci yarısı için 750 bin Euro’ya anlaşan Visca, güncel kura göre bu sezon 11 milyon 517 bin TL alacak. Boşnak yıldız, son 3 karşılaşmada galibiyete katkısıyla yarım sezonluk maliyetinin büyük kısmını şimdiden karşıladı.

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#Trabzonspor#Edin Visca#Süper Lig

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