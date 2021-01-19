Edin Visca için Galatasaray'ın ardından Trabzonspor da devrede

Süper Lig'de oynadıkları Gençlerbirliği maçı sonrasında yapılan basın toplantısında Bosnalı yıldız Visca'yı transfer etmek istediklerini belirten Terim, Visca'nın da dahil olduğu farklı bir takım kurmak istediğini ifade etmişti.

"Resmi görüşmeler olur. Konuşulur. Olur, olmaz. Daha resmi, daha ciddi şeyler yapmalıyız" diyen Terim, Galatasaraylı yöneticilerin oyuncunun transferi için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşmeleri gerektiğini belirtmişti.

Sarı kırmızılılar, Edin Visca transferinde henüz bir gelişme katedemezken Trabzonspor da talip oldu.

Fotomaç'ta yer alan haberde; Edin Visca'nın Başakşehir'den ayrılmak istediği ve eski hocası Abdullah Avcı ile Trabzon'da çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

Trabzonspor'un bu transfere karşılık Başakşehir'e 2 oyuncu ve 4 milyon teklif ettiği belirtilirken Teknik Direktör Okan Buruk'un bu oyunculara sıcak baktığı belirtildi.

Medipol Başakşehir'le 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Edin Visca, turuncu lacivertli formayla çıktığı 367 maçta 106 gol atıp 105 asist yaptı.