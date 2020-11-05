MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriEdin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı
GeriFutbol Edin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 00:16 | Son Güncelleme:

Edin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Edin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı
Abone Olgoogle-news

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü Manchester United ağlarına attı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin golleri 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakikada Visca’dan geldi.

Turuncu-lacivertlilerin Bosna-Hersekli yıldızı Visca, bu golle Avrupa kupalarındaki gol sayısını da 14’e çıkarmış oldu. 30 yaşındaki futbolcunun UEFA Avrupa Ligi eleme ve grup aşamalarında 11, Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 2 golü bulunuyor.

Edin Visca, aynı zamanda Başakşehir’in Avrupa’daki en golcü oyuncusu konumunda. Visca’yı 3'er golle Enzo Crivelli, Eljero Elia, Emre Belözoğlu, 2'şer golle de İrfan Can Kahveci ve Marcio Mossoro takip etti. Turuncu-lacivertlilerin Avrupa'daki kalan 6 golünde ise Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira'nın imzası var.

Edin Visca, Avrupa kupalarındaki 14. golünü attı

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle