Edin Terzic ayrıldı, Nuri Şahin Borussia Dortmund'un başına geçiyor

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Teknik direktörlük görevine başladığı Antalyaspor'dan geride kalan sezonun ortasında ayrılarak Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcısı olan Nuri Şahin, altyapısından yetiştiği kulübüne teknik direktör oluyor.

EDIN TERZIC İLE YOLLAR AYRILDI

Borussia Dortmund, 2020 yılından bu yana teknik direktörlük görevi yapan Edin Terzic ile yolların ayrıldığını açıkladı. Dortmund'un başında Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupa kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Edin Terzic'in görevi bırakma kararı aldığı ve Dortmund'un da bu karara saygı duyduğu ifade edildi.

GÖZLER NURİ ŞAHİN'DE! RESMİ GÖRÜŞMELER YAPILDI

Terzic'in görevi bırakmasının ardından Dortmund'da gözler Nuri Şahin'e çevrildi. Bugün menajeriyle birlikte kulüp binasına girdiği görülen Nuri Şahin'in Dortmund'un yeni teknik direktörü olması bekleniyor.

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Fabrizio Romano'nun haberine göre de Nuri Şahin ile Dortmund arasında son görüşmeler yapılıyor. Nuri Şahin'in göreve gelmesi halinde yardımcısının da Sven Bender olacağı belirtildi.