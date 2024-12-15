Edin Dzeko'ya kafa attı, kırmızı kart gördü

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada kırmızı kart çıktı.
Kadıköy'de oynanan müsabakada tansiyon sık sık yükselirken konuk ekip Başakşehir, 10 kişi kaldı.
Müsabakanın 45. dakikasında Fenerbahçe'nin Kaptanı Edin Dzeko ile Başakşehirli savunmacı Ousseynou Ba arasında gerginlik yaşandı.
VAR UYARDI, KIRMIZI ÇIKTI
İkili arasında tartışma uzun süre devam ederken hakem Ozan Ergün, VAR'ın uyarısıyla monitöre gitti.
Edin Dzeko ile Ousseynou Ba arasındaki pozisyonu inceleyen hakem Ozan Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığını belirtip kırmızı kartını çıkardı.
Ousseynou Ba'nın ihracı sonrasında Başakşehir sahada 10 kişi kaldı.
DZEKO'NUN KAŞI AÇILDI
Ousseynou Ba kafa darbesi nedeniyle kaşında açılma oluşan Edin Dzeko, sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından karşılaşmaya bandajla devam etti.