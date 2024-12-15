×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Edin Dzeko'ya kafa attı, kırmızı kart gördü

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Futbol
Edin Dzekoya kafa attı, kırmızı kart gördü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 20:04

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i ağırladığı maçta Edin Dzeko'ya kafa atan Ousseynou Ba, ihraç edildi.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada kırmızı kart çıktı.

Kadıköy'de oynanan müsabakada tansiyon sık sık yükselirken konuk ekip Başakşehir, 10 kişi kaldı.

Müsabakanın 45. dakikasında Fenerbahçe'nin Kaptanı Edin Dzeko ile Başakşehirli savunmacı Ousseynou Ba arasında gerginlik yaşandı.

Gözden KaçmasınFenerbahçe - Başakşehir maçında gergin anlarFenerbahçe - Başakşehir maçında gergin anlarHaberi görüntüle

VAR UYARDI, KIRMIZI ÇIKTI

İkili arasında tartışma uzun süre devam ederken hakem Ozan Ergün, VAR'ın uyarısıyla monitöre gitti.

Edin Dzeko ile Ousseynou Ba arasındaki pozisyonu inceleyen hakem Ozan Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığını belirtip kırmızı kartını çıkardı.

Ousseynou Ba'nın ihracı sonrasında Başakşehir sahada 10 kişi kaldı.

DZEKO'NUN KAŞI AÇILDI

Ousseynou Ba kafa darbesi nedeniyle kaşında açılma oluşan Edin Dzeko, sağlık görevlilerinin tedavisinin ardından karşılaşmaya bandajla devam etti.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFenerbahçede Livakovic şoku Devam edemediFenerbahçe'de Livakovic şoku! Devam edemediHaberi görüntüle

Edin Dzekoya kafa attı, kırmızı kart gördü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Futbol

BAKMADAN GEÇME!