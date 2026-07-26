Edin Dzeko'nun geleceği belli oldu!

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Geçen sezonu Schalke'de tamamlayan Edin Dzeko'nun geleceğiyle ilgili son karar verildi.

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Schalke Sportif Direktörü Frank Baumann, geçen hafta Dzeko için yaptığı açıklamada:

"Görüşmelerde ilerleme kaydettik, ancak şu anda daha çok sözleşme detayları üzerinde duruyoruz. Günün sonunda iki tarafın anlaşmaya varıp varamayacağını ya da bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini kestiremiyorum. Hâlâ iki ihtimal de söz konusu." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Sky Sport'un haberine göre son 24 saat içinde görüşmelerde önemli bir hareketlilik yaşandı.

Dzeko'nun Schalke'de kalma olasılığının yüzde 80-90 seviyelerinde olduğu ifade edildi.

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Dzeko'nun yeni sözleşme ihtimalinin Schalke'nin Maximilian Wöber'i ekonomik açıdan uygun bir şekilde kadrosuna katmasından dolayı arttığı belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Edin Dzeko, Schalke 04 ile Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak 1 yıllık yeni sözleşme imzalamak için anlaşmaya vardı.

Tecrübeli golcü, Bundesliga'ya yükselen Schalke'de kariyerine devam etme kararı alırken; Serie A, MLS ve Almanya'daki diğer kulüplerden gelen teklifleri geri çevirdi