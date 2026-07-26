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Edin Dzeko'nun geleceği belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Edin Dzeko#Schalke#Transfer
Edin Dzekonun geleceği belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 15:11

Geçen sezonu Schalke'de tamamlayan Edin Dzeko'nun kontratı sona ermişti. Serbest oyuncusu statüsünde olan 40 yaşındaki oyuncunun, Schalke ile yeni bir anlaşma imzalamaya yakın olduğu öne sürüldü.

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Geçen sezonu Schalke'de tamamlayan Edin Dzeko'nun geleceğiyle ilgili son karar verildi.

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Schalke Sportif Direktörü Frank Baumann, geçen hafta Dzeko için yaptığı açıklamada:

"Görüşmelerde ilerleme kaydettik, ancak şu anda daha çok sözleşme detayları üzerinde duruyoruz. Günün sonunda iki tarafın anlaşmaya varıp varamayacağını ya da bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini kestiremiyorum. Hâlâ iki ihtimal de söz konusu." ifadelerini kullanmıştı.

Edin Dzekonun geleceği belli oldu

Ancak Sky Sport'un haberine göre son 24 saat içinde görüşmelerde önemli bir hareketlilik yaşandı.

Dzeko'nun Schalke'de kalma olasılığının yüzde 80-90 seviyelerinde olduğu ifade edildi.

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Dzeko'nun yeni sözleşme ihtimalinin Schalke'nin Maximilian Wöber'i ekonomik açıdan uygun bir şekilde kadrosuna katmasından dolayı arttığı belirtildi.

Edin Dzekonun geleceği belli oldu

Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Edin Dzeko, Schalke 04 ile Haziran 2027'ye kadar geçerli olacak 1 yıllık yeni sözleşme imzalamak için anlaşmaya vardı.

Tecrübeli golcü, Bundesliga'ya yükselen Schalke'de kariyerine devam etme kararı alırken; Serie A, MLS ve Almanya'daki diğer kulüplerden gelen teklifleri geri çevirdi

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#Edin Dzeko#Schalke#Transfer

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