Edin Dzeko'nun akıbeti belli oluyor! 1 yıllık anlaşma

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Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından veda eden Edin Dzkeo, transferde kararını verdi.

Bir süredir İtalyan ekiplerinden Bologna ve Fiorentina ile görüşme haline olduğu bilinen Edin Dzeko'nun yeni adresinin belli olduğu öne sürüldü.

DZEKO'DAN 1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Dzeko, Fiorentina ile 2027 Haziran'ına kadar geçerli olacak bir yıllık sözleşme imzalayacak.

Öte yandan söz konusu kontratta bir yıl da uzatma opsiyonu yer alacak.

Romano, tecrübeli golcünün ise maaşının net 1,5 milyon Euro civarında olacağını belirtti.

İTALYAN BASINI DA DUYURDU

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport ise 39 yaşındaki futbolcunun Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.

GERİDE KALAN SEZON DZEKO

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Geride bıraktığımız sezon sarı lacivertli forma ile 53 maçta süre alan Dzeko, 21 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.