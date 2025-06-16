×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Edin Dzeko'nun akıbeti belli oluyor! 1 yıllık anlaşma

Güncelleme Tarihi:

#Edin Dzeko#İtalya Serie A#Fenerbahçe
Edin Dzekonun akıbeti belli oluyor 1 yıllık anlaşma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 18:33

Sezon bitimiyle birlikte Fenerbahçe'ye veda eden Edin Dzeko'nun akıbeti belli oluyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından veda eden Edin Dzkeo, transferde kararını verdi.

Bir süredir İtalyan ekiplerinden Bologna ve Fiorentina ile görüşme haline olduğu bilinen Edin Dzeko'nun yeni adresinin belli olduğu öne sürüldü.

DZEKO'DAN 1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Dzeko, Fiorentina ile 2027 Haziran'ına kadar geçerli olacak bir yıllık sözleşme imzalayacak.

Öte yandan söz konusu kontratta bir yıl da uzatma opsiyonu yer alacak.

Romano, tecrübeli golcünün ise maaşının net 1,5 milyon Euro civarında olacağını belirtti.

Gözden KaçmasınAlex de Souzanın yeni takımı belli olduAlex de Souza'nın yeni takımı belli oldu!Haberi görüntüle

İTALYAN BASINI DA DUYURDU

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport ise 39 yaşındaki futbolcunun Fiorentina ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.

GERİDE KALAN SEZON DZEKO

Haberin Devamı

Geride bıraktığımız sezon sarı lacivertli forma ile 53 maçta süre alan Dzeko, 21 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edin Dzeko#İtalya Serie A#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!