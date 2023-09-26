Edin Dzeko'nun acı günü! Bosna Hersek'e gitti...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko'ya ülkesinden acı bir haber aldı.

Deneyimli futbolcunun kayınpederinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kayınpederinin vefat haberini alan Edin Dzeko, cenaze törenine katılmak için Bosna Hersek’e gitti.

DEDESİ DE VEFAT ETMİŞTİ

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, geçtiğimiz günlerde dedesi Akif Dzeko'nun vefat haberiyle sarsılmıştı. Acı haberi alan Dzeko, apar topar Bosna Hersek'e giderek dedesinin cenaze törenine katılmıştı.

Edin Dzeko'nun dedesi Akif Dzeko, İstiklal Camii'ndeki cenaze namazının ardından Vlakovo Şehir Mezarlığı'na defnedilmişti.

CENAZE SONRASI PAYLAŞIM

Dedesinin naaşını elleriyle toprağa veren acılı futbolcu, Facebook hesabından da bir paylaşım yaptı. Cenaze töreninden fotoğraflar paylaşan Edin Dzeko "Canım dedem mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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