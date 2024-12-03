Fenerbahçeli yıldızdan öz eleştiri: Mutlu olmamalıyız

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Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Fenerbahçe'de oyuncular Edin Dzeko, Oğuz Aydın ve Rodrigo Becao açıklamalar yaptı.

F.Bahçe’de dün 66. dakika oyuna girip 89’da takımının 3. golünü atan Edin Dzeko 3-1’lik sonuca rağmen geliştirmeleri gereken konular olduğuna dikkat çekti. Bosnalı yıldız bu sezon ligdeki 8. golünü ağlara gönderirken maç sonu şunları söyledi:

SADECE 3 PUAN GÖRÜNÜR

“Kazanınca aslında herkes 3 puanı görür, en önemlisi budur. Genel olarak konuşacak olursak performansımızdan mutlu olmamalıyız. İlk 15 dakika çok iyiydik, gol bulduk, başka bir gol daha atabilirdik. Ancak sonra negatif anlamda başka bir görüntüye döndük. Böyle olunca skor 1-1 oldu, rakip oyuncular yerde yatıyor, zaman geçiriyor ve işler zorlaşıyor. Gaziantep karşısında kazandık ancak geliştirmemiz gereken noktaları geliştirmeliyiz.”

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"EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Oğuz Aydın 2 gol, 1 asistle şov yaptığı Kayseri maçının ardından Gaziantep FK’ya da golünü atmayı başaran Oğuz Aydın, "Çok mutluyuz. İlk yarı biraz zorlandık ama ikinci yarı taraftarımızın desteğiyle çok iyi bir karakter koyduk ve maçtan galibiyetle ayrıldık. Hocamız, ‘Adım adım ilerleyelim’ dedi. O yüzden kendimi hep hazır tuttum. Şans bekliyordum. Bunu da değerlendirdim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

"GOL ATACAĞIMI HiSSETMiŞTiM"

Fenerbahçe’nin 2. golünü atarak takımını rahatlatan Rodrigo Becao skora katkı yapacağını hissettiğini söyledi. Sambacı “Maçtan önce etrafımdaki insanlara da bunu söylemiştim. Gerçekten gol atmayı çok istiyordum. Takımıma katkı sağlamış olduğum için mutluyum” diye konuştu.