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Edin Dzeko'dan Mourinho sözleri: Fenerbahçe'de onunla çalışmak...

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Jose Mourinho
Edin Dzekodan Mourinho sözleri: Fenerbahçede onunla çalışmak...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 12:15

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko, İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko, İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi. İtalya'da Roma ve Inter kariyeri hakkında konuşan 38 yaşındaki golcü futbolcu, Fenerbahçe'de teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili soruya da yanıt verdi.

Edin Dzeko'nun açıklamaları şu şekilde:

Bir Roma - Inter maçı seçer misin?

Inter'e transfer olduktan sonraki ilk maç. 3-0 kazanmıştık, ben de gol atmıştım. Seçimim skorla ilgili değil. Dışarıdan belli olmuyordu ama içimde bir ateş vardı. Roma Olimpiyat Stadı'na, benim stadyumuma geri dönmüştüm. İki takım taraftarını da yanımda hissediyordum. Çok güçlü bir duyguydu.

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Inter ile lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına çok yaklaştın, Roma ile kupa kazanamadın. Kazanmakla kazanamamak arasındaki farkı anlatır mısın?

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Roma'da kazanmak Inter'de kazanmakdan çok daha zor. Inter'le lig şampiyonluğu kaçırmamız, İstanbul'daki finalden sonra inanç eksikliğine bağlı olabilir. O yıl iki kulvara da tutunmaya çalıştık. Liverpool maçı enerjimizin çoğunu aldı. Lige daha çok dikkat verseydik her şey farklı olabilirdi. Ben de şampiyonluğu kutlardım.

Dzeko - Salah mı Lautaro - Thuram mı?

Daha güçlü olduğumuzu söyleyemem. Salah'la aramızda harika bir his ve uyum vardı. Benim özelliklerim de onun daha sonra gösterdiği seviyelere ulaşmasına yardımcı olmuştur. Thuram ise İtalya'nın en iyisi. Beni çok şaşırttı.

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Roma'da ilk yılındaki eleştiriler seni ne kadar etkiledi?

Hiç durup düşünmedim ve pes etmedim. Vazgeçebilirdim, ayrılabilirdim ama bu kolay olanı yapmak olurdu. Benim yerimde başkaları olsa bunu yapabilirdi. Ben insanlara gerçek Edin'i göstermek istedim. Kendi kendime 'Burada kalıyorum. İtalya'daki serüvenimi bu şekilde bitirmek istemiyorum. Gördüklerinden daha iyiyim.' dedim ve ertesi yıl gol kralı oldum.

Edin Dzekodan Mourinho sözleri: Fenerbahçede onunla çalışmak...

Mourinho ile çalışmak nasıl bir duygu?

Aslında onunla Inter'e gitmeden önce Roma'da bir ay kadar çalışmıştım. Ayrılmamı istememişti ve bana da bunu hissettirmişti. O zaman ikimizin de elinde olmayan şeyler olmuştu. Jose inanılmaz karizması olan bir adam ve harika bir hoca. Rakip olarak bile o konuştuğunda onu dinlemek için oraya giderdim. Onun sözlerinin büyük bir değeri var. Fenerbahçe'de olduğu için çok mutlu ve gururluyum.

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Futbolu bıraktıktan sonra nerede yaşayacaksınız?

Eşimle aklımızda İtalya var. Roma veya Milano, henüz karar vermedik.

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Jose Mourinho

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