Edin Dzeko’dan Fenerbahçe itirafı: 'Tadic ile son maçta oynamamaya karar verdik!'

Haberin Devamı

Edin Dzeko, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'den ayrılış sürecine dair dikkat çeken bir itirafta bulundu.

"UMARIM HARİKA BİR SEZON OLUR"

Sözleşmeniz haziranda bitiyor. Ne yapmayı düşünüyorsunuz?

Hâlâ hiçbir şey bilmiyorum. Schalke ile konuşmam, onların planlarını öğrenmem gerekiyor... Sonra karar vereceğiz. Kulüp, Bundesliga’da çok daha fazla kaliteli oyuncu olduğu için hazırlıklı olması gerektiğini biliyor. Umarım harika bir sezon olur.

"10 YIL ÖNCE 40 YAŞINDA HÂLÂ FUTBOL OYNAYACAĞIMI DÜŞÜNMÜYORDUM"

40 yaşına girdiniz. Hâlâ oynamaya devam edebileceğinizi düşünüyor musunuz?

Fiorentina'daki ilk aylarımda, çok fazla oynamadığım zamanlarda kafamdan birçok şey geçiyordu, ama her zaman güçlü kaldım. Biz futbolcuların iniş çıkışları olur. 10 yıl önce 40 yaşında hâlâ futbol oynayacağımı düşünmüyordum, ama vücudumu dinliyor ve antrenmanlardan önce ve sonra çok çalışıyorum. Elbette artık en genç oyuncu değilim. Buna ihtiyacım var, bu yüzden yapıyorum, ama kendimi hâlâ iyi hissediyorum ve takım için yararlı olduğumu düşünüyorum; bunu son aylarda hem Schalke’de hem de Bosna milli takımında kanıtladım.

Haberin Devamı

Bunun sırrı ne?

Bilmiyorum. Her antrenmandan önce ve sonra 30-45 dakika boyunca önleyici egzersizler yapıyorum. Gençken “Bunun için vaktim yok” dersiniz. Artık bunun gerekli olduğunu anlıyorum. Bu, beni bu seviyede tutan ve sakatlıkları önleyerek kariyerimi uzatmamı sağlayan en önemli neden.

"BU MUHTEŞEM KULÜBÜN YENİDEN YÜKSELMESİNE YARDIMCI OLMAK İSTEDİM"

Fiorentina'dan ayrılıp ara transfer döneminde Schalke'ye transfer olmanıza ne sebep oldu?

Bosna ile play-off'lara iyi bir şekilde girebilmek için daha fazla süre almam gerekiyordu ve büyük bir kulüpte, harika taraftarlar ve muhteşem bir stadyumda oynamak beni buraya getiren en önemli sebepti. Ayrıca Schalke, Bundesliga'ya yükselmek için mücadele ediyor ve ben de bu muhteşem kulübün yeniden yükselmesine yardımcı olmak istedim.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Trabzonspor ve Beşiktaş arasında Muçi için pazarlık! Haberi görüntüle

"HİÇBİR MAÇ KOLAY DEĞİL"

Manchester City, Inter, Roma ve Fenerbahçe gibi takımlarda oynadıktan sonra ikinci ligde oynamak size zor gelmedi mi?

2. Bundesliga'nın sıradan bir İkinci Lig olmadığını biliyordum. Televizyondan da görülebilir: yoğunluk, dolu stadyumlar, tribünlerdeki atmosfer... Hiçbir maç kolay değil: sonuncu takıma karşı bile. Her şey %50-50. İkinci Lig'e geldiğimi düşünerek gelmedim, benim için Bundesliga ve Schalke daha fazlasıydı. Tabii ki Schalke taraftarları sayesinde her şey daha kolay oldu.

"SON MAÇTA OYNAMAMAYA KARAR VERDİK"

Fenerbahçe'ye “veda etme” fırsatınız olmadı. Geri dönmek ister misiniz?

Haberin Devamı

Kulüp sözleşmemi uzatabilirdi ama yapmadı, nedenini bilmiyorum. Hem ben hem de Dusan Tadic Fenerbahçe'de iki harika sezon geçirdik. Bu güzel anıları bozmak istemediğimiz için protesto amacıyla son maçta oynamamaya karar verdik.