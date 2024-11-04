Edin Dzeko: VAR Hakemi o anlarda tuvalete gitti herhalde

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Süper Lig’de gol attığı takım sayısını Trabzonspor ile birlikte 18’e çıkartan Edin Dzeko maçtan sonra VAR hakemi Atilla Karaoğlan’a yüklendi. Boşnak futbolcu, “Çok fazla insana karşı mücadele ediyoruz. Bugün başardık ama her zaman başaramayız. Yeni nesil çok fazla genç iyi hakem var. Bu genç hakemlerin yönetmesine izin vermeliler. Yukarıdan müdahale olmasın. VAR’dan verilen kararlar eşit olmalı. Lehimize penaltı vardı, rakibe çıkması gereken kırmızı kart vardı. VAR o ara bizim pozisyonlarda 2-3 tuvalet molası verdi herhalde” ifadelerini kullandı.

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BU BALE DEĞiL, FUTBOL

“Bir şeyler değişmeli. Bu şekilde giderse başımız belada” diyen Edin Dzeko, sözlerine şöyle devam etti: “Geçen sezon bu statta olanlardan sonra buraya tevazu içinde geldik, öyle de oynuyorduk. Hakemi çok konuştuğumuz şeyler olabilir ama sahada olanlar inkar edilemez. Garip şeyler oluyor. Bu hakem 26 yaşında, benden 12 yaş genç. Hata yapabilirler, hata yaptıkça gelişirler. Ufacık temas, yukarıdan penaltı müdahalesi. Bu bale değil, futbol. Futbol temassız bir spor değil.”