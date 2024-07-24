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Edin Dzeko: Mourinho komik ve sinirli

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Ferdi Kadıoğlu
Edin Dzeko: Mourinho komik ve sinirli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 00:07

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano takımını deplasmanda 4-3 yenen Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Ferdi Kadıoğlu, D-Smart'a açıklamalar yaptı.

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Bosnalı yıldız Edin Dzeko'nun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe 4-3 kazandı ve tur için büyük avantaj yakaladı.

Fenerbahçe Kaptanı Edin Dzeko ve dördüncü golü atan Ferdi Kadıoğlu, Lugano karşılaşmasının ardından değerlendirmeler yaptı.

Jose Mourinho hakkında gelen soruya yanıt veren Edin Dzeko, "Farklı bir maçtı sentetik çim olması nedeniyle. Buna da alışmamız gerekiyor. İlk dakikalarda maçın içinde değildik. Maça dair kötü olan maalesef 3 gol yedik. Maçın devamında giderek daha iyi oynadık ve birlikte oynadık. Çok pozitif bir sonuç oldu. Mourinho ile daha önce 1 ay beraber çalışmıştık. Çok büyük bir karakter. Aynı zamanda çok komik birisi ama sinirlendiğinde de gerçekten sinirleniyor." dedi.

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"OYNADIĞIMIZ OYUNLA GALİBİYETİ HAK ETTİK"

Gereksiz goller yediklerini kaydeden Ferdi Kadıoğlu, "Zor bir maç ve zor bir başlangıç oldu, erken gol attılar. İlk yarıyı çok iyi geçirmedik ama ikinci yarı oynadığımız oyunla galibiyeti hak ettik. Sadece son yediğimiz gole gerek yoktu. Ayrıca 200. maçıma çıktığım için çok mutluyum. Mourinho çok büyük bir kariyer, çok fazla kupa kazandı kariyerinde. Umarım Fenerbahçe'ye de kupalar kazanması için yardım edebilir." diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Ferdi Kadıoğlu

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