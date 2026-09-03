Edin Dzeko milli takım kariyerini noktalıyor!

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Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 Ekim'de oynanacak Bosna-Hersek-İsveç maçıyla milli takım kariyerini noktalayacağını açıkladı.

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40 yaşındaki santrfor yaptığı açıklamada "Çocukluk hayalimdi. Ülkemi futbol sahasında temsil etme onuruna eriştiğim 151 maçın her birinde yanımda taşıdığım bir hayal. Bunu yapmaktan her zaman gurur duydum, tıpkı ilk kez olduğu gibi. Türkiye'ye karşı oynadığımız o maçtan bu yana neredeyse 20 yıl geçti. Birçok şey değişti, ben de değiştim ama bu formaya olan sevgim asla değişmedi." ifadelerini kullandı.

Artık futbolu bırakma zamanının geldiğini ifade eden Dzeko, şunları kaydetti:

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"Şimdi kenara çekilme zamanının geldiğini hissediyorum. Milli takımla 40 yaşına kadar geldiysem, bunun nedeni gerçekten her şeyimi vermiş olmamdır. Ülkem için oynamak, futbolun bana verdiği en duygusal fırsat oldu. 2014'te ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmak, bir futbolcu olarak hayatımın en mutlu anlarından biri olmaya devam ediyor. Galler'e karşı attığım golün ve ardından İtalya'ya karşı attığım golün gecesinde hissettiğim duygular sonsuza dek kalbimde kalacak.

Şehirlerimizin sokaklarında halkımın kutlamalarını görmek, futbolun bana verdiği bir başka inanılmaz hediyeydi. Bu harika yolculuk boyunca yanımda olan ve beni destekleyen herkese teşekkür etmek için zaman olacak. Şimdilik, İsveç'e karşı o gece orada olmanızı umuyorum. Böylece bir duyguyu daha paylaşabiliriz. Çünkü bu inanılmaz anların her birini birlikte yaşadık. Ülkemi temsil ettiğim son gecemi de tam olarak böyle yaşamak istiyorum. Hepiniz yanımda, çocukluğumdan beri sevdiğim ve hayatımın geri kalanında da sevmeye devam edeceğim formayı üzerimde taşıyarak."