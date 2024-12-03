Edin Dzeko: Kazansak da mutlu olmamalıyız

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F.Bahçe’de dün 66. dakika oyuna girip 89’da takımının 3. golünü atan Edin Dzeko 3-1’lik sonuca rağmen geliştirmeleri gereken konular olduğuna dikkat çekti. Bosnalı yıldız bu sezon ligdeki 8. golünü ağlara gönderirken maç sonu şunları söyledi:

SADECE 3 PUAN GÖRÜNÜR

“Kazanınca aslında herkes 3 puanı görür, en önemlisi budur. Genel olarak konuşacak olursak performansımızdan mutlu olmamalıyız. İlk 15 dakika çok iyiydik, gol bulduk, başka bir gol daha atabilirdik. Ancak sonra negatif anlamda başka bir görüntüye döndük. Böyle olunca skor 1-1 oldu, rakip oyuncular yerde yatıyor, zaman geçiriyor ve işler zorlaşıyor. Gaziantep karşısında kazandık ancak geliştirmemiz gereken noktaları geliştirmeliyiz.”