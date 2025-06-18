Edin Dzeko, imza için İtalya'da!

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İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko ile anlaşma sağladı.
İTALYA'YA GİTTİ
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Fiorentina'ya imza atması beklenen 39 yaşındaki tecrübeli golcü, İtalya'ya gitti.
Dzeko'nun İtalyan ekibi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Edin Dzeko, Fiorentina'yla sözleşme imzalamak için İtalya'da! pic.twitter.com/QRHd3erUqs— Spor Arena (@sporarena) June 18, 2025
FENERBAHÇE KARİYERİ
2 sezondur Fenerbahçe formasını terleten Dzeko, sarı - lacivertlilerde 99 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu mücadelelerde ise Bosnalı forvet, 46 gol ve 18 asistlik skor katkısı sağladı.