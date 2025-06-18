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Edin Dzeko, imza için İtalya'da!

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#Edin Dzeko#Fenerbahçe#Fiorentina
Edin Dzeko, imza için İtalyada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2025 19:57

Türkiye'de geçirdiği 2 yılın ardından sezonun tamamlanmasıyla Fenerbahçe'ye veda eden Edin Dzkeo, Serie A ekibi Fiorentina'ya imza atmak için İtalya'ya gitti.

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İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko ile anlaşma sağladı.

İTALYA'YA GİTTİ

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Fiorentina'ya imza atması beklenen 39 yaşındaki tecrübeli golcü, İtalya'ya gitti.

Dzeko'nun İtalyan ekibi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2 sezondur Fenerbahçe formasını terleten Dzeko, sarı - lacivertlilerde 99 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu mücadelelerde ise Bosnalı forvet, 46 gol ve 18 asistlik skor katkısı sağladı.

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#Edin Dzeko#Fenerbahçe#Fiorentina

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