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Edin Dzeko, Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Fenerbahçe'de plan belli oldu...

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#FENERBAHÇE#Edin Dzeko#Derbi
Edin Dzeko, Galatasaray derbisinde oynayacak mı Fenerbahçede plan belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 13:37

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko'nun sakatlığı, camiada moralleri bozmuştu. Bosnalı futbolcunun çekilen MR'ında sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklanmıştı. Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek olan Dzeko'nun cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisinde sahaya çıkıp çıkamayacağı merak konusu olmuştu. Sarı - lacivertlilerin 37 yaşındaki oyuncu için planı ise ortaya çıktı...

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Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Edin Dzeko, Kayserispor maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer alamamıştı. Bosnalı yıldızın MR'ı çekilmiş ve "sağ ayak arka adalesinde zorlanma" tespit edildiği belirtilmişti.

Golcü futbolcu, Kayserispor maçı kafilesine götürülmemiş ve bireysel olarak çalışmalarına devam etmişti.

GALATASARAY DERBİSİNDE SAHADA MI?

Edin Dzeko, Galatasaray derbisinde oynayacak mı Fenerbahçede plan belli oldu...

Sarı - lacivertli taraftarlar, Edin Dzeko'nun cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağını merak ediyordu.

Fanatik'in haberine göre 37 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile önce lig sonra ise Süper Kupa finali karşılaşmalarına saklandı. Dzeko'nun Galatasaray'a karşı sahada olmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

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TÜM ODAĞI GALATASARAY

Edin Dzeko, Galatasaray derbisinde oynayacak mı Fenerbahçede plan belli oldu...

Öte yandan yıldız futbolcunun tüm odağını Fenerbahçe'nin sarı - kırmızılılar ile oynayacağı müsabakaya çevirdiği kaydedildi.

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#FENERBAHÇE#Edin Dzeko#Derbi

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