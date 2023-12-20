Edin Dzeko, Galatasaray derbisinde oynayacak mı? Fenerbahçe'de plan belli oldu...

Haberin Devamı

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Edin Dzeko, Kayserispor maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığı nedeniyle yer alamamıştı. Bosnalı yıldızın MR'ı çekilmiş ve "sağ ayak arka adalesinde zorlanma" tespit edildiği belirtilmişti.

Golcü futbolcu, Kayserispor maçı kafilesine götürülmemiş ve bireysel olarak çalışmalarına devam etmişti.

GALATASARAY DERBİSİNDE SAHADA MI?





Sarı - lacivertli taraftarlar, Edin Dzeko'nun cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray derbisinde oynayıp oynayamayacağını merak ediyordu.

Fanatik'in haberine göre 37 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile önce lig sonra ise Süper Kupa finali karşılaşmalarına saklandı. Dzeko'nun Galatasaray'a karşı sahada olmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi.

Haberin Devamı

TÜM ODAĞI GALATASARAY





Öte yandan yıldız futbolcunun tüm odağını Fenerbahçe'nin sarı - kırmızılılar ile oynayacağı müsabakaya çevirdiği kaydedildi.