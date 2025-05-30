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Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye veda etti!

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Süper Lig
Edin Dzeko, Fenerbahçeye veda etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 18:17

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, yaptığı paylaşımla sarı - lacivertli kulübe veda etti.

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Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye veda ettiğini açıkladı.

"BELKİ HAYALİ KURDUĞUMUZ KUPALARA ULAŞAMADIK AMA..."

Dzeko, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Veda etme vakti geldi.

Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir; hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse… Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere…

Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe’nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım. Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım.

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Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu. Yaşa Fenerbahçe! "

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"HER ZAMAN KALBİMİZDE OLACAKSIN"

Fenerbahçe ise Boşnak oyuncunun vedasını şu cümlelerle paylaştı;

"Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubandını takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın."

FENERBAHÇE'DEN BİR EDIN DZEKO GEÇTİ

Sarı - lacivertli forma altında 2 sezonu geride bırakan Edin Dzeko, toplamda 99 maça çıktı ve 46 gol, 14 asist katkısı sağladı. 

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#Fenerbahçe#Edin Dzeko#Süper Lig

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