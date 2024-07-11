Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Mario Branco'dan açıklama...

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Hajduk Split'in ilgilendiği Edin Dzeko hakkında Hırvat basınına konuştu.

İşte Mario Branco'nun sözleri;

Edin Dzeko bizim kaptanımız, en iyi golcülerimizden ve en önemli oyuncularımızdan biri. Geçen sezon sakatlık yaşamadan neredeyse her maçta oynadı. 38 yaşında olmasına rağmen hala genç ve biz ondan çok memnunuz.

DZEKO'YU KAYBETMEK İSTEMİYORUZ

Bildiğim kadarıyla bizimle mutlu. Ayrılacağına dair söylentilerin nereden çıktığını bilmiyorum, özellikle de zaten birkaç hücum oyuncumuzu kaybetmişken. Deko bizim için çok önemli ve onu kaybetmek istemiyoruz.

MOURINHO İLE KONUŞTUK

Mourinho ile görüşmelere başladığımda en başından beri Dzeko hakkında konuştuk. Bana Roma'daki ilk iki ayının en sevdiği aylar olduğunu çünkü o sırada Dzeko'nun orada oynadığını söyledi. Yani Dzeko başından beri anlaşmamızın ve projemizin bir parçasıydı ve bu konuda hiçbir şey değişmedi.

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BALKAN KOLONİMİZ VAR

Dzeko'nun Hajduk'a karşı olan duygularının farkındayım, bu konuyu birkaç kez konuştuk. Miha Zajc bile bir Hajduk taraftarı, ailesi de öyle... Hepimiz Dinamo'dan gelen Livakovic'e takılıyoruz. Tadic'i de eklersek, İstanbul'da küçük bir Balkan kolonimiz var ve kulüpteki herkes onlardan memnun, onlar da kulüpten memnun.