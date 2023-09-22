Edin Dzeko: Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i

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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli yıldızı Edin Dzeko sarı lacivertli takıma geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti. Prime Video’ya röportaj veren deneyimli futbolcu “Fenerbahçe’yi tercih ettiğim için çok mutluyum. Geçirdiğim 2 ayda inanılmaz iyi hissediyorum. Fenerbahçe, Türkiye’nin Real Madrid’i. Hangi takımda oynamak isterim? Benim için biraz geç sorulmuş bir soru ama Real Madrid diyebilirim. Orada oynama şansı bulan herkesi çok şanslı görüyorum” dedi.

2 YIL HARİKAYDI ANCAK UMDUĞUMUZ GİBİ BİTMEDİ

Inter formasını giydiği son iki sezonda şampiyonluğu önce Milan’a ardından da Napoli’ye kaptırdıklarını hatırlatan Edin Dzeko “Inter’de iki harika yıl geçirdim ancak ne yazık ki umduğumuz gibi bitmedi. Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City’ye karşı biraz şanssızdık çünkü elimize fırsatlar geçmişti. Gol atamazsanız maçı kazanamıyorsunuz.

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SERIE A'YA DAHA AZI YETER SANMIŞTIK AMA OLMADI

Geçtiğimiz yıl teknik direktörümüz Simone Inzaghi stresli bir yıl geçirdi çünkü ligdeki sonuçlar bizim seviyemizde değildi. Şampiyonlar Ligi’nde bizim gibi oynarsanız çok fazla enerji sarf edersiniz. Avrupa maçlarında her şeyimizi verdik ve Serie A’da daha azının yeteceğini düşündük ama olmadı.”

YAŞ SADECE SAYIDAN İBARET

37 yaşında olmasına rağmen Fenerbahçe kariyerine müthiş başlayan Edin Dzeko yaşı ile ilgili olarak da “Benim için yaş sadece sayılardan ibarettir. Eğer zihinsel olarak doğru düşünüyorsanız fiziksel olarak da hazır oluyorsunuz çünkü ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz” dedi.

LUKAKU'YA OLAN İLGİ YÜZÜNDEN AYRILDIM

Edin Dzeko, Inter’den ayrılıp sarı lacivertli takıma geliş sürecinde Romelu Lukaku’nun Milano ekibine transfer olma ihtimalinin etkili olduğunu ifade etti. Inter, geçtiğimiz sezon Chelsea’den kiraladığı Lukaku’nun bonservisini almak isterken görüşmeler devam ederken kulübüyle sözleşmesi sona eren Edin Dzeko, bu süreçte Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. İnter, Chelsea ile anlaşamazken Lukaku ise başka bir İtalyan ekibi Roma’ya kiralık olarak gitmişti. Yaşananların transfer sürecine etkisini 37 yaşındaki futbolcu şu sözlerle ifade etti:

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INTER'E transfer OLMAMASINA ŞAŞIRDIM

Kalmaktan mutlu olurdum çünkü Inter’de kendimi mutlu hissediyordum. Benimle ilgili yapılan seçime baktığımda, Inter’in Lukaku’ya daha da fazla güvenmeyi planladığını hissettim. Benim gibi bir forvetin olmaması onu ilk 11’in müdavimi yapabilirdi. Bu yüzden Lukaku’nun Inter’e gitmemesine gerçekten şaşırdım.”