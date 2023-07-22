Edin Dzeko: Fenerbahçe ile 2 yıl önce de görüşmüştüm

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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun açıklamaları şu şekilde:

Burayla ilgili ilk izlenimlerim pozitif. En önemli şey birlikte sıkı çalışıyor olmamız. En iyisini yapmak istiyoruz. Sezon kısa süre içerisinde başlayacak. Takım hemen hemen hazır. Yeni gelen oyuncular tam olarak hazır değil. Birkaç hafta içerisinde daha iyi bir noktaya geleceğiz takım olarak.

Bizler Bosnalılar olarak sizleri çok seviyoruz. Bizler kardeşiz.

"2 YIL ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞTÜM, HEMEN HEMEN ANLAŞMAYA VARILMIŞTI AMA..."

Fenerbahçe ile ilk görüşmem 2 sene önceydi. Çok fazla konuştuk karşılıklı olarak, güzel sohbetler gerçekleştirdik ama maalesef o dönemde transferim gerçekleşmedi. Inter’le hemen hemen transferim gerçekleşmişti ve bu nedenle buraya transferim olmadı.

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"MÜKEMMEL ZAMANLAMAYLA TRANSFER GERÇEKLEŞTİ"

İyi bir anlaşma sağladık. Mükemmel zamanlamayla transfer gerçekleşti. Benim istediğim şey, Fenerbahçe’nin istediği şeydir. Başkanımız bu yıl kaliteli oyuncuları transfer etti. Bu da çok önemli bir oyun. Şampiyonluk istiyorsanız nitelikli oyuncuların olması lazım. Başka isimler de takıma katılabilir. Burada önemli olan takım olarak hareket etmek. Çok hızlı şekilde adapte oluyoruz. Buradaki Türk oyuncuların ve personellerin etkisi çok büyük. Fenerbahçe’ye gelmeden önceki ruh halime göre çok daha pozitif olduğumu söyleyebilirim buraya karşı

"BU KADAR UZUN SÜRE ŞAMPİYON OLAMAMAK İYİ DEĞİL"

Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar. Ben de Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilmek için buradayım. Umuyorum ki, hep birlikte en iyisini yapacağız. Yaptığımız görüşmelerde Fenerbahçe'nin ligi ne kadar kazanmak istediğini konuştuk. Böyle büyük bir camianın şampiyonluğu bu kadar uzun süre kazanamaması iyi bir şey değil. Başkanımız bunu değiştirmek elinden geleni yapıyor. Sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koyacak bir Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia ve en iyisini hak ediyor. Şunun sözünü verebilirim, sahada elinden gelenin en iyisini ortaya koyacak bir Fenerbahçe olacak.

Uzun zamandır şampiyon olamadık ama hem kulüp hem de başkanımız bu durumu değiştirmek için elinden geleni ortaya koyuyor. En önemli konu mantalite. Rakibe bunu kabul ettirebilmeniz için savaşmanız gerekiyor. Sadece futbolcular değil, taraftarların da aynı düşünceyle hareket etmesi gerekiyor. Biz futbolcuların limitlerini zorlamak adına onların desteklerini her zaman hissetmemiz gerekiyor. Bazen iyi performans ortaya koyamayabiliriz, bu noktada özellikle genç oyuncular için taraftar desteği çok önemli. Maçlar 90 dakika sonunda kazanılıyor, 45 dakikada sonunda maç bitmiyor. Maç bitene kadar destek vermeleri çok önemli. Takım olarak kompakt olmalıyız, beraber hareket etmeliyiz ve tek bir hedefe yoğunlaşmalıyız. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taraftarlara şunun sözünü verebilirim; sahada elinden geleni veren bir Fenerbahçe olacak.

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"ELEŞTİRİLER İŞİMİZİN BİR PARÇASI"

Saha içinde iyi olduğumuzda, hakkınızda iyi şeyler söylenir. Kötü oynayınca kötü eleştiriler gelir. Bunlar normal. Eleştiri saha içindeyse bu iyi bir şey ama eleştiri aileyi kapsıyorsa, bu iyi bir durum değil. 18 yaşında ben de hatalar yapmıştım, o zamanlar gençtim. Hala mükemmel olmayabilirim. Hala en iyisini isteyen birisiyim. Aynı motivasyona sahibim. Eleştiri iyidir çünkü iyi oynadığınızı düşündüğünüzde, bu eleştirilerden bir şeyler çıkarabilirsiniz. Beni en çok eleştiren kişi babamdır. Ben her ne kadar iyi oynadığımı düşünsem de babam tam tersini bana söyleyebiliyor. Yapılan her pozitif ve negatif eleştiriden bir şeyler öğrenebiliyorsunuz.

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"TEK VEYA ÇİFT FORVET BENİM İÇİN SORUN DEĞİL"

Benim hızlı şekilde istenileni yerine getirmem gerekiyor. Tek forvet de oynadım, çift forvet de oynadım. Önemli olan hızlı şekilde adapte olmak. Hangi pozisyonda oynadığım benim için çok büyük bir sorun değil. Takımın oyun sistemi önemli değil, bazen tek oynarsınız, bazen 3 forvet oynarsınız. Önemli olan benim yaptıklarım.

"FENERBAHÇE KAPTANLIĞI BENİM İÇİN BÜYÜK ONUR"

Bu yeni rekabette olmak çok büyük bir onur ve motivasyon. Ben de takımım için elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Benim ana hedefim bu. Takımıma atacağım gollerle yardımcı olmak istiyorum. Yapabileceklerimle yardım sunarak, katkı sağlamak istiyorum. Hocamızla bireysel görüşmeler yapıyoruz. Benim ne yapmamı istiyorsa, neye ihtiyaç duyuyorsa bunu yapmak için hazır olduğumu kendisine söyledim.

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Boliç ve Baliç'in Fenerbahçe'de oynadıklarını biliyorum. Baliç, Real Madrid’e TRANSFER olmuştu. Aynı zamanda milli takımda da yardımcı antrenörlük yapıyordu. Onların gösterdiği performanslar gibi bir performans gösterebilirim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak harika bir durum. Bazen sert, bazen normal bir kaptanlık yapabilirim saha içinde. Ben her zaman normal karakterde birisiyim. Ama kaybettiğimiz zamanlarda fazla agresif olabilirim. Biz futbolcuların mental anlamda rahat olduğu dönemler olabilir. Ama her zaman konsantre ve dikkatli olmanız gerekiyor. Ligi kazanmak istiyorsanız, bu durum derbilerden geçmiyor. Her maçın önemini bütün oyuncular bilmeli. Bazı futbolcular oynamadıkları zaman mutsuz olabilirler. Ama biz bir takımız ve bunun bilincinde hareket etmeliyiz. Hocamız bizimle yaptığı toplantılarda, önce birbirimize, sonra rakiplerimize saygı duyacağımızı, ama kalitemizi de ortaya koymamız gerektiğini söylüyor. Birlikte kompakt şekilde hareket edersek başarı gelecektir. Umuyorum sezon boyunca böyle devam ederiz ve sezon sonunda mutlu oluruz

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