Edin Dzeko: Emekli olmayacağım, yaş sadece bir sayı

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Ekol TV’ye konuşan Boşnak yıldız, "Emekli olmayacağım. Şu anda doğru zaman olmadığını düşünüyorum. Bunu antrenmanlarda ve sahada hissediyorum. Beni isteyen kulübe verebilecek çok şeyim var. Yaş sadece bir sayıdır. Ben genç oyuncularla rekabete girebildiğimi düşünüyorum. Şu anda hoca olmayı düşünmüyorum. Ben 38 yaşındayım ama kendimi futbola yeni başlamış gibi hissediyorum" diye konuştu.

"99 PUANLA ŞAMPİYON OLAMAMAK UTANÇ VERİCİ"

Dzeko, "Saha içinde adil bir yönetim oluyor mu?" sorusuna verdiği yanıtta, "Bu konu hakkında konuşması gerekenler var. Benim işim sahada en iyisini yapmak. Fenerbahçe gibi bir takımın ligde 10 sene şampiyon olamaması normal değil. Geçen sene 99 puan aldık ama ligi kazanamadık. Belki de tarihte ilk kez böyle bir şey olmuştur. Böyle bir sezondan sonra şampiyon olamamak bizim için utanç verici oldu. Bu sezon şampiyon olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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