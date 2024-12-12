Edin Dzeko: Bu sonuca neden bulmak zor

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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci, Athletic Bilbao maçındaki taraftar tepkileri için, “Haklarıdır. Ama bundan sonra birlikte olmamız gerekiyor. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatır ve güzel günleri yaşarız. İki maçtır mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Geçen sene de böyle bir konuşmam olmuştu. Kafamızı kaldırıp ayağa kalkmalıyız” diye konuştu.

BU SONUCA NEDEN BULMAK ZOR

Fenerbahçe Edin Dzeko, Athletic Bilbao mağlubiyeti için, “Bana göre bir neden bulması zor. Maalesef bizim için çok zor bir akşam oldu. Tabii ki hayal kırıklığı yaşıyoruz. Oyun istediğimiz gibi gitmedi. Çok daha iyisini yapabilirdik. Ama bu turnuva, kendi performansımıza bağlı olan bir şey. Oynayacağımız iki maç var. Şu an için her şey mümkün” değerlendirmesini yaptı. Önlerindeki Başakşehir maçını işaret eden Dzeko, “Bunların yaşanmasını istemezdik ama maalesef yaşandı. 4 gün sonra bir maçımız var. Orada gerçek performansımızı göstermek zorundayız” dedi.