Edgar Ie resmen Başakşehir'de | Son Dakika Transfer Haberleri

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Başakşehir, Süper Lig'de daha önce Trabzonspor forması giyen Edgar Ie 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İstanbul'a davet edilen oyuncu kendisini turuncu lacivertli yapan sözleşmeye imzaladı.

Edgar, Trabzonspor'da Vitor Hugo ile iyi bir ikili oluşturmuş ve geçen seneki şampiyonlukta önemli katkılar sağlamıştı.

NDAYISHIMIYE LİLLE YOLCUSU

Öte yandan Ligue 1 takımlarından Nice'in Youssouf Ndayishimiye'nin transferi için Başakşehir ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Oyuncunun sağlık kontrolleri için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.

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