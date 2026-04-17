Ederson'un hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı: Son saniye golü Tedesco'yu yıktı!

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında kritik bir fırsat kaçırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, konuk ekip ikinci yarıya hızlı başladı.

Karadeniz temsilcisi 47. dakikada Ali Sowe'un golüyle öne geçti.

FENERBAHÇE 6 DAKİKADA DÖNDÜ

Rizespor adına işler 72. dakikada tersine döndü.

Samet Akaydin gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra baskıyı arttıran Fenerbahçe, 80. dakikada Anderson Talisca'yla penaltıdan skora denge getirdi.

Sarı-lacivertliler, geri dönüşü 85. dakikada Kerem Aktürkoğlu'yla tamamladı.

EDERSON'DAN BÜYÜK HATA

Ancak maçın son bölümü sarı-lacivertliler adına tam bir kabusa döndü.

90+8. dakikada kaleci Yahia Fofona'nın kendi yarı sahasından gönderdiği uzun serbest vuruşta, ceza sahasında iyi yükselen Sagnan kafayı vurdu. Top, büyük bir hata yaparak kalesinden açılan Ederson'un üzerinden ağlara gitti ve skor 2-2'ye geldi.

TEDESCO YIKILDI

Uzatmalarda gelen bu golle galibiyeti kaçıran Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşmanın bitiş düdüğüyle büyük üzüntü yaşadı. Genç çalıştırıcının saha kenarından kulübeye çöktüğü anlar kameralara yansıdı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma şansını değerlendiremedi ve zirvenin 1 puan gerisinde kaldı.