Ederson'dan puan kaybı sonrası sitem: 'Kabul edilemez!'

Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Ederson, Marco Asensio ve Semedo, maçın ardından konuştu.

ASENSIO: UFAK DETAYLARI YAPAMADIK

"Maalesef bizler için güzel bir gün olmadı. İlk 11'de olmam ve gol atmış olmam sebebiyle pozitif bir başlangıçtı benim. Günün sonunda istediğimizi sonucu alamadık. İlk yarıda iyiydik ama ikinci yarıda ufak detayları yapamadık. Hocamızla analiz edip bunları geliştirmeye çalışacağız.

Kendimi çok iyi hissediyorum. Haftalardır en iyi şekilde çalışıyorum. İhtiyacım olan tek şey dakikalar almak, oynamak, takım arkadaşlarımı daha iyi tanımam, onların beni tanıması, hocamızın istediklerini sahaya yansıtmamız. Sonrasında sonuçlar gelecektir."

SEMEDO: BÖYLE DEVAM EDERSEK ÇOK AMA ÇOK ZOR

"Açıkçası çok fazla ne diyebilirim bilmiyorum. Kendi oyunumuzu, yanlışlarımızı analiz etmeliyiz. İyi bir iş çıkarmadık gerçekten. Maça iyi başladık, gol attık, antrenmanda yaptığımız şeyleri sahaya yansıtmaya, iyi şekilde topu hareketlendirmeye çalıştık. İstediğimiz kadar topa sahip olamadık. 1-0 oldu sonra, rakip kırmızı gördü. İkinci yarı iyi oyun ortaya koyamadık. Çok fazla şey söyleyemiyorum şu anki hislerimle. Herkesin aynası bakması gerekiyor. Çok daha iyisini yapabilmek adına düşünmeliyiz. Bu tarz puan kayıpları imkansız. Böyle bir puan kaybı yaşayamayız. Çok daha fazla istememiz gerekiyor. Bunları geliştirmeliyiz. Çok daha fazla savaşmalıyız. Bugünkü oyuna devam edersek bu şekilde çok ama çok zor. Kendimi kötü hissediyorum. Takımın menfaati için böyle konuşmak istedim."

EDERSON: KABUL EDİLEMEZ

"Kendimi çok kötü hissediyorum. Maça iyi başladık aslında ama rakip kırmızı kart gördükten sonra çok fazla rahat oynadık sahada. Bu bizler açısından kötü bir durum oluşturdu. Bu kırmızı kartla bağlantılı olarak rahat oynadık. Böyle bir rekabet içerisindeyseniz bu şekilde rahat oynamanız imkansız, kabul edilemez. Rakip 1 kişi de olsa 11 kişi de olsa böyle oynayamayız. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu andaki odağımız bir sonraki maç olacak."

