Ederson'dan Manchester City'ye Osimhen çıkışı: 'Sadece Galatasaray!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 08:58

Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraş verdiği ve kişisel şartlarda prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı file bekçisi Ederson, Manchester City'ye 'Sadece Galatasaray'da oynamak istiyorum' diyerek transferine izin verilmesi için baskı yapıyor.

Galatasaray'da Ederson transferi için resmi görüşmeler dün itibarıyla başladı. Sarı-kırmızılıların Manchester City’ye yaptığı 10 milyon euroluk teklif başta İngilizler olmak üzere tüm Avrupa medyasında ses getirdi. Haberlerin detaylarında City’nin 15 milyon euro istediği, ancak pazarlıkların gayet olumlu bir zeminde ilerlediği kaydedildi.

Hatta birçok İngiliz gazeteci, Ederson’un “Only Gala” (Sadece Galatasaray) diyerek transferine kolaylık sağlanması konusunda City Yönetimi üzerinde baskı kurduğunu manşetlere taşıdı.

AKILLARA OSIMHEN'İ GETİRDİ

Brezilyalı kaleci Ederson’un bu çıkışı akıllara Osimhen’in transfer sürecini getirdi. Nijeryalı golcü de başka teklifleri değerlendiren Napoli’ye “Solo il Gala” (Sadece Galatasaray) diyerek baskı kurmuş ve transferin Galatasaray’ın istediği şekilde sonuçlanmasını sağlamıştı. SarıKırmızılılar şimdi ‘Solo il Gala’ kutularını 10 bin TL'ye satıyor. Ederson transferi biterse, benzer bir strateji yürütülebilir.

Edersondan Manchester Cityye Osimhen çıkışı: Sadece Galatasaray

DONNARUMMA'YI BEKLİYORLAR

Yine aynı haber kaynaklarında Galatasaray ile Ederson arasında kesin bir anlaşma olduğu, Sarı-Kırmızılı kulübün 31 yaşındaki file bekçisine yıllık net 7 milyon euro ödeyeceği belirtiliyor.

Manchester City aynı zamanda PSG’den Donnarumma ile görüşüyor. İngiliz devi İtalyan kalecinin transferini tamamladığı an Ederson’un Galatasaray'a gitmesine izin verecek gibi görünüyor.

