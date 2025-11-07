Ederson'dan maç sonu hakem isyanı: 'Penaltımız verilmedi!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Viktoria Plzen ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerde yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran Ederson ve savunmanın önemli isimlerinden Milan Skriniar karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

EDERSON: "HAKEM PENALTIMIZI VERMEDİ"

Fenerbahçelilerin penaltı beklediği 90+7'deki tartışmalı pozisyon hakkında konuşan Ederson, "Jhon Duran'ın pozisyonu penaltıydı. Rakibi çekti, hakemin verdiği devam kararını anlamadım." ifadelerini kullandı.

İyi oynadıklarını söyleyen Ederson, "İyi oynadık, baskıları iyi yaptık ve fırsatlar bulduk. Ama 1 puan da kötü değil! Kendi adıma iyi maçlar çıkarmaya çalışıyorum. Çok daha iyisini ortaya koymak istiyorum. Fenerbahçe'ye katkı sağlayabildiğim için de mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

SKRINIAR: "HAKEM BANA İLK OLARAK DURAN'IN ÇEKTİĞİNİ SÖYLEDİ"

90+7'deki tartışmalı pozisyonu kendisinin penaltı olarak yorumladığını söyleyen Skriniar, "Jhon Duran'ın pozisyonunu net bir penaltı olarak gördüm. Sonrasında tekrarını izlemedim. Hakem Allard Lindhout, Jhon Duran'ın ilk çektiğini söyledi. Garip bir durum ama hakem böyle karar verdi." şeklinde konuştu.

Maçtan önce zor bir maç olacağını bildiklerini söyleyen Slovak stoper, "Adam markajı yapan bir rakip, ilk yarı topa sahip olamadık. İkinci yarı daha iyiydik, şanslar da yarattık ama gole çeviremedik. Kazanmayı denedik, istedik ama başaramadık. Netice olarak gol de yemedik ve bundan da mutluyum. Mücadele olarak diğer maçların bir tık altında kaldık. Önceki maçlara göre biraz daha iyisini ortaya koyabilirdik." dedi.