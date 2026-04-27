Ederson'dan Galatasaray derbisi sonrası özür paylaşımı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin 62. dakikasında yoğun itirazlarının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ederson'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Brezilyalı eldiven, sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyerek haksızlığa uğradığını savundu.

İşte Ederson'un sözleri;

“Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum.

Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum.

Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi.

Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum!”.