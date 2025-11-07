×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ederson kalesinde devleşti! Viktoria Plzen karşısında duvar ördü

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Ederson#UEFA Avrupa Ligi
Ederson kalesinde devleşti Viktoria Plzen karşısında duvar ördü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 01:00

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çekya ekibi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Ederson yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vurdu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 7'ye yükseltti ve haftayı 15. sırada kapattı.

Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya Ederson damgasını vurdu.

Gözden KaçmasınViktoria Plzen-Fenerbahçe maçında şok karar 90 7de VAR inceledi, penaltı verilmediViktoria Plzen-Fenerbahçe maçında şok karar! 90 7'de VAR inceledi, penaltı verilmediHaberi görüntüle

Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, mücadelenin 30. dakikasında Adu'nun ceza sahası içinden yaptığı plase vuruşta köşeye giden topu uzanarak tuttu ve gole izin vermedi.

Ederson kalesinde devleşti Viktoria Plzen karşısında duvar ördü

Viktoria Plzen'in 45. dakikada sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu Ederson yumrukla penaltı noktasına doğru uzaklaştırdı.

Ederson kalesinde devleşti Viktoria Plzen karşısında duvar ördü

Haberin Devamı

Seken topa bu kez Plzen savunmasından Dweh kafayı vurdu ancak Ederson yaptığı kurtarışla bir kez daha golü önledi.

Ederson kalesinde devleşti Viktoria Plzen karşısında duvar ördü

Karşılaşmanın 74. dakikasında bu kez Rafiu Durosinmi'nin ceza sahası içinden çektiği şutta Ederson gole giden topu ayaklarıyla çıkarttı. Seken topu Plzen'li oyuncular bir kez daha kaleye gönderdi ancak bu kez Skriniar müdahalede bulunarak topu kornere çeldi.

Ederson kalesinde devleşti Viktoria Plzen karşısında duvar ördü

90 DAKİKAYI 7 KURTARIŞLA TAMAMLADI, MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

90 dakikayı 7 kurtarışla tamamlayan Brezilyalı file bekçisi, Sofascore'da 8.8 puan alarak maçın oyuncusu seçildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Ederson#UEFA Avrupa Ligi

BAKMADAN GEÇME!