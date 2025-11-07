Ederson kalesinde devleşti! Viktoria Plzen karşısında duvar ördü

Haberin Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'le 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler puanını 7'ye yükseltti ve haftayı 15. sırada kapattı.

Sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya Ederson damgasını vurdu.

Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes, mücadelenin 30. dakikasında Adu'nun ceza sahası içinden yaptığı plase vuruşta köşeye giden topu uzanarak tuttu ve gole izin vermedi.

Viktoria Plzen'in 45. dakikada sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen topu Ederson yumrukla penaltı noktasına doğru uzaklaştırdı.

Seken topa bu kez Plzen savunmasından Dweh kafayı vurdu ancak Ederson yaptığı kurtarışla bir kez daha golü önledi.

Karşılaşmanın 74. dakikasında bu kez Rafiu Durosinmi'nin ceza sahası içinden çektiği şutta Ederson gole giden topu ayaklarıyla çıkarttı. Seken topu Plzen'li oyuncular bir kez daha kaleye gönderdi ancak bu kez Skriniar müdahalede bulunarak topu kornere çeldi.

90 DAKİKAYI 7 KURTARIŞLA TAMAMLADI, MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

90 dakikayı 7 kurtarışla tamamlayan Brezilyalı file bekçisi, Sofascore'da 8.8 puan alarak maçın oyuncusu seçildi.