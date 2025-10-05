×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ederson, İrfan Can yok ama Tarık Çetin var: Fenerbahçe'deki ilk maçına damga vurdu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Tarık Çetin#Samsunspor
Ederson, İrfan Can yok ama Tarık Çetin var: Fenerbahçedeki ilk maçına damga vurdu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2025 22:43

Trendyol Süper Lig'in 8 haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de kaleci Tarık Çetin, Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın yokluğunda sarı - lacivertli formayla çıktığı ilk maçında devleşti.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında zirveden uzak kalmak istemeyen Fenerbahçe, İstanbulspor'un konuğu oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan maç başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi.

İLK MAÇINDA DEVLEŞTİ

Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığı nedeniyle Samsunspor deplasmanında eldivenlerini geçiren Tarık Çetin, ilk maçında ön plana çıkmayı başardı.

GEÇERLİ NOT ALDI

28 yaşındaki file bekçisi, ilk yarıda iki, toplamda ise 5 kritik kurtarış gerçekleştirdi.

İlk olarak 18. dakikada ceza sahası içinde Coulibaly’nin şutunu çıkarmayı başaran Çetin, devrenin sonunda da Holse’nin penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşta gole izin vermedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Tarık Çetin#Samsunspor

BAKMADAN GEÇME!