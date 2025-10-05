Ederson, İrfan Can yok ama Tarık Çetin var: Fenerbahçe'deki ilk maçına damga vurdu!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında zirveden uzak kalmak istemeyen Fenerbahçe, İstanbulspor'un konuğu oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan maç başladığı gibi golsüz beraberlikle sona erdi.

İLK MAÇINDA DEVLEŞTİ

Ederson ve İrfan Can Eğribayat'ın sakatlığı nedeniyle Samsunspor deplasmanında eldivenlerini geçiren Tarık Çetin, ilk maçında ön plana çıkmayı başardı.

GEÇERLİ NOT ALDI

28 yaşındaki file bekçisi, ilk yarıda iki, toplamda ise 5 kritik kurtarış gerçekleştirdi.

İlk olarak 18. dakikada ceza sahası içinde Coulibaly’nin şutunu çıkarmayı başaran Çetin, devrenin sonunda da Holse’nin penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşta gole izin vermedi.