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Ederson için 50 milyon euro! Manchester City'den Suudi Arabistan'a...

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#TRANSFER#Manchester City#Ederson
Ederson için 50 milyon euro Manchester Cityden Suudi Arabistana...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 14:08

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin başarılı kalecisi Ederson Moraes için Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, pazarlık masasına oturacak.

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İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes'e Suudi Arabistan’dan talip çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Ittihad, Ederson Moraes ile prensip anlaşmasına vardı.

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Haberin devamında Ederson için Suudi Arabistan ekibini Manchester City’e bonservis bedeli olarak 50 milyon euro teklif yapması bekleniyor.

Piyasa değeri 35 milyon euro olan başarılı kaleci için Manchester City'nin pazarlık masasına oturmaya hazır olduğu kaydedildi.

Sözleşmesi 2026 yılında son bulacak olan Brezilyalı eldiven, geçen sene çıktığı 41 maçtan 14’ünde kalesini gole kapamayı başardı.

30 yaşındaki kaleci, 1 Temmuz 2017’de Benfica’dan Manchester City’e 40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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#TRANSFER#Manchester City#Ederson

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