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Ederson gerçeği ortaya çıktı! Aziz Yıldırım'dan mesaj

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#Fenerbahçe#Ederson#Aziz Yıldırım
Ederson gerçeği ortaya çıktı Aziz Yıldırımdan mesaj
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2026 19:50

Fenerbahçe'nin Brezilyalı eldiveni Ederson'un performansının zirve yapmasındaki neden ortaya çıktı. Brezilyalı eldiven ile Aziz Yıldırım arasındaki diyalog, yıldız oyuncunun motivasyonunda büyük etken oldu. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe'de kaleci Ederson, sezona adeta bomba gibi başladı. Harika kurtarışlarıyla ön plana çıkan Brezilyalı eldiven, aynı zamanda isabetli uzun paslarıyla da dikkat çekiyor. 

Ederson gerçeği ortaya çıktı Aziz Yıldırımdan mesaj

İlk işaret seçim döneminde geldi

Fenerbahçe'de Olağanüstü Genel Kurul öncesinde Aziz Yıldırım, katıldığı bir TV programında Ederson'a destek çıkmıştı. Hatırlanacağı üzere seçim kampanyası sürecinde Yıldırım, “Şimdi herkes 'Ederson gitsin' diyor, ben tam tersini söylüyorum. Ederson'u kazanmak lazım” demiş ve aynı zamanda modern futbolda savunma hattı ile kalecinin uyumunun önemine değinmişti. Ederson’un adeta topun ağzında olduğu dönemde yapılan bu cesur açıklamaların, Brezilyalıyı hem şaşırttığı hem de mutlu ettiği aktarıldı.

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Ederson gerçeği ortaya çıktı Aziz Yıldırımdan mesaj

Aziz Yıldırım'dan Ederson'a: 'Dünyanın en iyi kalecilerinden birisin!'

Ayrıca Yıldırım, başkan olduktan sonra da bu vurguyu yapmaya devam etti. Başkan, sezon başladıktan sonra zaman zaman yaptığı Samandıra ziyaretlerinde Ederson’a dünyanın en iyi kalecilerinden birisi olduğunu, ona güvendiklerini, kendisiyle yola devam edeceklerini net olarak aktardı. Fakat bu diyalog, sadece Ederson özelinde değil. Samandıra ziyaretlerinde tüm oyuncular ile konuşuldu ve her futbolcuya çok önem verildi. Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in de futbolcularla iletişiminin bir hayli iyi olduğu gelen bilgiler arasında.

Ederson gerçeği ortaya çıktı Aziz Yıldırımdan mesaj

Ederson, İstanbul'da çok mutlu

Ayrıca, zaman zaman ortaya çıkan iddiaların aksine, Başkan ve yönetimin Samandıra ziyaretlerinden oyuncuların oldukça memnun olduğu bilgisine ulaşıldı. Ederson, eşiyle birlikte İstanbul’u da gerçekten çok seviyor. Burada yaşamaktan büyük keyif alıyor. Bu mental rahatlama, sezona iyi performansla girdikten sonra iyice zirve yaptı.

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Ederson gerçeği ortaya çıktı Aziz Yıldırımdan mesaj

Nathan Ake etkisi

Ayrıca mental etkinin yanında teknik olarak da Ederson'un rahatladığı bildiriliyor. Brezilyalı, transfer sürecinde de konuşmuş olduğu Nathan Ake ile harika bir uyum yakaladı. Ake’nin gelişi savunma hattı ile kaleci uyumuna çok yardımcı oldu. Ayrıca Ederson'un, İsmail Kartal’ın oyun anlayışından da mutlu olduğu gelen bilgiler arasında. Tüm bunların sonucunda psikolojik rahatlama, teknik uyumla birleşince zaten İstanbul’da mutlu olan Ederson, Fenerbahçe’ye daha da yüksek aidiyet hissetmeye başladı. Kötü, siber zorbalığa kadar uzanan yıpratıcı dönem geride kaldı. ‘Gordo’ sezonun geri kalanında şampiyonluk yarışında anahtar isimlerden biri olmaya devam edecek.

 

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#Fenerbahçe#Ederson#Aziz Yıldırım

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