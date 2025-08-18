×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ederson, Galatasaray’ın transfer teklifini kabul etti! İşte Manchester City’in istediği bonservis

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray Transfer Haberleri#Ederson Galatasaray#Fabrizio Romano
Ederson, Galatasaray’ın transfer teklifini kabul etti İşte Manchester City’in istediği bonservis
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 13:06

Muslera’nın ayrılığının ardından kalesine en az Muslera kadar kaliteli bir ismi almak isteyen Galatasaray, rotasını Manchester City’nin Brezilyalı eldiveni Ederson’a çevirmişti. Galatasaray adına transferde olumlu bir gelişme yaşanırken, City’nin istediği bonservis belli oldu.

Haberin Devamı

Galatasaray, kalesini güçlendirmek için gözünü Premier Lig devi Manchester City’ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı milli kaleci Ederson için İngiliz ekibiyle masada.

Ederson, Galatasaray’ın transfer teklifini kabul etti İşte Manchester City’in istediği bonservis

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı habere göre, Galatasaray ilk olarak 10 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Ancak Manchester City cephesi, başarılı eldiven için yaklaşık 25 milyon Euro talep etti. Taraflar arasında ciddi bir fark bulunsa da, pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.

Ederson, Galatasaray’ın transfer teklifini kabul etti İşte Manchester City’in istediği bonservis

Haberin Devamı

EDERSON GALATASARAY’A GELMEK İSTİYOR

Öte yandan yıldız oyuncunun da Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, transferi bitirmek için tüm imkanlarını zorlamaya hazırlanıyor.

Ederson, Galatasaray’ın transfer teklifini kabul etti İşte Manchester City’in istediği bonservis

Galatasaray yönetiminin, önümüzdeki günlerde yeni bir teklif hazırlayarak City’nin kapısını çalması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray Transfer Haberleri#Ederson Galatasaray#Fabrizio Romano

BAKMADAN GEÇME!