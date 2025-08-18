Ederson, Galatasaray’ın transfer teklifini kabul etti! İşte Manchester City’in istediği bonservis

Haberin Devamı

Galatasaray, kalesini güçlendirmek için gözünü Premier Lig devi Manchester City’ye çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı milli kaleci Ederson için İngiliz ekibiyle masada.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun aktardığı habere göre, Galatasaray ilk olarak 10 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Ancak Manchester City cephesi, başarılı eldiven için yaklaşık 25 milyon Euro talep etti. Taraflar arasında ciddi bir fark bulunsa da, pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor.



EDERSON GALATASARAY’A GELMEK İSTİYOR

Öte yandan yıldız oyuncunun da Galatasaray’a gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim, transferi bitirmek için tüm imkanlarını zorlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray yönetiminin, önümüzdeki günlerde yeni bir teklif hazırlayarak City’nin kapısını çalması bekleniyor.